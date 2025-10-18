すごく「細長い」クルーズ船スイスに拠点を置くエメラルドクルーズの新造船「エメラルド・アストラ」が2025年9月30日、ルーマニアにある親会社のシーニック・グループの造船所で進水しました。【中身めっちゃ豪華！】これがめちゃくちゃ長い「川の豪華クルーズ船」です（写真）エメラルドクルーズは、ドナウ川やセーヌ川といった欧州の大河で豪華な“リバークルーズ”を手掛ける会社です。その船隊は、川の運航が中心なだけ