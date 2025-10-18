久しぶりの快勝。一時低迷していたチームに、活力が戻って来た。「大和証券Mリーグ2025-26」10月16日の第2試合はEX風林火山・永井孝典（最高位戦）がトップを獲得。6日に箱ラスを引いた後は休養を挟み、10日ぶりの復帰戦で大きな結果を残した。【映像】永井、超急所の“鬼引き”と爽快なアガリ第1試合は勝又がオーラスにラスを抜け出す満貫ツモ、3着で終えていた。続く当試合は東家からBEAST X・鈴木大介（連盟）、永井、TEAM