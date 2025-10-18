遠いオランダの地で出会った未来の夫は、13歳も年下。当初、彼には彼女もいる様子で、恋愛対象ではなかったが、その後2人は幸せな家庭を築くことになる（イラスト：堀江篤史）自分らしい人生を見つけたい、日本という国は私には合わない、私にピッタリの人はどこにいるの――。いわゆる「自分探しの旅」を続け、遠くオランダの地で13歳年下の男性と結ばれた女性がいる。現地で社会福祉系の専門職に就いている岡本聖子さん（仮名、4