■台風24号(フンシェン) 【画像】台風進路・今後の天気はどうなる？ 2025年10月18日6時45分発表気象庁 18日06時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯12度50分 (12.8度)東経126度40分 (126.7度)進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)中心気圧    998 hPa中心付近の