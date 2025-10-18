政界引退後も多くの人に愛された元首相、村山富市さんが亡くなった１７日、大分県関係の国会議員や県内の政治関係者らからも、功績や人柄をたたえる声が寄せられた。村山さんは、社会党委員長、社民党の初代党首も務めた。元社民党副党首で立憲民主党の吉川元衆院議員（比例九州）は「大変残念だ。もっと長生きして、日本の政治を見てほしかった」と語り、「厳しい時も苦しい時も、頑張れと声をかけ続けてくれた」と振り返った