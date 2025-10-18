◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）東大の秋吉拓真（４年）が５キロを１４分５６秒（タイムは速報値）で日本人トップで通過した。秋吉は前回の本戦で、関東学生連合チームの一員として、８区に出場し、区間７位相当と健闘した。連合チームは今回から２回まで出場できるようになった