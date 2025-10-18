子どものゲームや動画視聴をどうコントロールするか、悩んでいる親は多いだろう。どうやったら子が癇癪を起こすことなくスムーズにやめさせることができるのか。3000人以上の発達障害・グレーゾーンの子どもたちを支援してきた著者による本当に効果のあった具体的なノウハウをわかりやすく紹介する。※本稿は、小嶋悠紀『発達障害・グレーゾーンの子どもを伸ばす大人、ダメにする大人 家庭生活編』（徳間書店）の一部を抜粋・編集