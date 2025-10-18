◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会（18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園）来年1月2、3日の箱根駅伝の切符をかけた予選会が18日、午前8時30分に号砲がなりました。予選会は、上位10校が本大会出場権を獲得。陸上自衛隊立川駐屯地をスタートし、国営昭和記念公園までのハーフマラソン（21.0975キロ）のコースで行われ、各大学最大12人が走り、10人の合計タイムで争われます。前回の予選会では