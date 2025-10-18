大人ガーリーな子ども服ブランド「Lycée mine（リセマイン）」から、U.S. POLO ASSN.との特別なコラボアイテムが登場！上品な刺しゅうやセーラーカラーなど、トラッドな雰囲気の中にかわいらしさをプラスしたデザインが魅力です。普段使いからお出かけコーデまで活躍する万能アイテムが揃い、〈ナルミヤ オンライン〉〈楽天店〉〈ZOZO TOWN〉で好評発売中。サイズは100～150cm展開