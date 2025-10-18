DeNAは17日、阪神との｢2025 JERA クライマックスシリーズ セ ファイナルステージ」第3戦に0−4で敗戦。対戦成績が0勝4敗（アドバンテージ含む）で敗退となり、2021年から指揮を執った三浦大輔監督はこの日がラストゲームとなった。今季限りで退任する三浦監督について、同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』でMCを務めた谷繁元信氏は「初年度は最下位でしたけど、その後の4年間は常に優勝を狙いつつという形で、昨年