福岡管区気象台は18日午前4時20分、防災コメントを発表した。18日は、前線が九州北部地方を南下するため、大気の状態が非常に不安定となる。このため、18日昼過ぎに激しい雨が降る所がある。＜降水量の予想（多い所）＞18日6時から19日6時まで1時間降水量30ミリ（県内全域）24時間降水量50ミリ（県内全域）＜防災事項＞「落雷と突風に関する福岡県気象情報」を発表している。落雷と突風に関する福岡県気象情報第2号