自民党と日本維新の会は、きょう連立を視野に入れた2回目の政策協議を行うなど、与野党の駆け引きが激しさを増しています。 【写真を見る】「成し遂げれば大したもの」国民・榛葉幹事長は注視 自民・日本維新の会の連立か 駆け引きが激化 国民民主党の榛葉幹事長は、「成し遂げれば大したもんだ」と動向を注視する姿勢です。 自民党と日本維新の会は17日午後、連立を視野に入れた2回目の政策協議を行ない、消費税や「企業団体献