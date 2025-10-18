17日午後、静岡市の県道で自転車に乗って道路を横断していた81歳の女性が車にはねられ死亡する事故がありました。 警察によりますと、17日午後2時頃、静岡市葵区追手町の県道で北に向かって道路を渡っていた自転車と東に向かって走っていた乗用車が衝突しました。 この事故で、自転車に乗っていた静岡市葵区本通に住む無職の女性、81歳が頭を強く打ち、運ばれた病院で死亡が確認されました。乗用車を運転していた57歳の県職員の