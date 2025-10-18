元大関琴風の中山浩一さん（６８）（元尾車親方、津市出身）は、頸髄(けいずい)損傷で首から下の感覚がまひしながら、覚悟のリハビリで自力歩行ができるまでに回復した。主治医も「奇跡だ」と驚く努力の結果だが、中山さんは「家族や友人、弟子の支えと励ましがなければ、今の自分はなかった」と感謝する。（三木修司）「弟子たちの元へ帰れ」２０１２年４月、東京の慶応病院――。「琴風が入院した」。院内のそんなうわさを聞