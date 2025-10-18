°°Æü¾Ï¤Î¼þ¤ê¤ò¡¢ºù¤ÎÍÕ¤¬°Ï¤à·Ù»ëÄ£ÌÜÇò½ð¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌæ¾Ï¡á2ÆüÁÏÎ©100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿·Ù»ëÄ£ÌÜÇò½ð¡ÊÅìµþÅÔË­Åç¶è¡Ë¤ÎÀµÌÌ¸¼´Ø¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌæ¾Ï¤¬¤­¤é¤á¤¯¡£Â¾¤Î·Ù»¡½ð¤ÈÆ±¤¸°°Æü¾Ï¤Î¼þ¤ê¤ò¡¢ºù¤ÎÍÕ¤¬°Ï¤à¿ÞÊÁ¡£´ÉÆâ¤Ë¤¢¤ë³Ø½¬±¡¤ËÄÌ³Ø¤¹¤ë¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊÕ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Å·¹Ä¤ò·Ù¸î¤·¤¿µìÎ¦·³¶á±Ò»ÕÃÄ¤ÎÌæ¾Ï¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£Á°¿È¤Î¹âÅÄ½ð¤Ï¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤«¤éÌó2Ç¯¸å¤Î1925Ç¯10·î1Æü¡¢Áã³û½ð¤«¤éÊ¬Î¥¤·¤Æ³«½ð¡£33Ç¯