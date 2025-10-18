第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の予選会が１８日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）のコースで行われている。暑さ対策のため、今年はスタートを約１時間早めて午前８時３０分に号砲が鳴り、４２チームの選手が一斉に走り出した。スタート時刻直前の午前８時の気温は１６度。陽ざしも顔をのぞかせた序盤は、各校の外国人留学生が先頭集団