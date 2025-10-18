◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）暑熱対策のため、昨年より１時間５分早い午前８時３０分に４２校の選手（各校１０〜１２人）がハーフマラソンを一斉にスタートした。トップ集団を形成した留学生ランナーたちも落ち着いたペースで走り出した。スタート時の天気はくもり、気温１７