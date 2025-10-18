１８日放送のフジテレビ系情報番組「めざましどようび」（土曜・午前６時）では、エンタメコーナーで３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が１６日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、１４日夜に告知した「大切なお知らせ」について生配信。ボーカルの大森元貴が「２０２２年３月からのフェーズ２を今年１２月３１日で終了。来年１月１日から活動休止期間をもうけることなく、フェーズ３に突入します。安心して下さ