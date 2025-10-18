◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ブルワーズのマーフィー監督が１７日（日本時間１８日）、３連敗でワールドシリーズ進出にがけっぷちに追い込まれて迎えたリーグ優勝決定シリーズ第４戦の敵地・ドジャース戦の試合前会見に出席した。先発投手は大谷翔平。投手を務めていたのは２３年まで所属したエンゼルス時代が大半