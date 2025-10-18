【ロンドン１７日＝大西健太】大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）が１７日、ロイヤル・アルバート・ホールで３日目を迎えた。小結・安青錦（安治川）は幕内・佐田の海（境川）を寄り切って、３連勝とした。５日間の公演ながらも勝ち越しを決め「ありがとうございます。今まで全部勝ち越しなので、ロンドンでも」と笑顔で語った。幕内土俵入りでも大きな声援を浴びるが「人気があることはすごくうれしい。大相撲というも