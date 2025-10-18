子育て中の親なら、子どもの大事なおもちゃをうっかり無くして、心当たりを探し回った経験がある人もいると思います。ある日、繁華街で娘の一番のお気に入り「コアちゃん」を無くしてしまったお母さん。一生懸命歩いて探し続けた末に、「思いもかけない結末」が待っていました。消えた“親友”を探して コアラのコアちゃんがいなくなった もう２０軒は回っただろうか。しおりさん（30）は、連日、鹿児島の繁華街・天文館で聞き込