佐々木朗希 PHOTO:Getty Images ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦が本拠地ドジャー・スタジアムで行われ、ドジャースがブリュワーズに勝利し、3連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけた。 注目の大谷翔平（31）は「1番・指名打者」で先発出場し、初回に技ありの三塁打を放って先制点を呼び込んだ。 投げては9回に登板した佐々木朗希投手（23）が最速160キロをマークし、三者