佐々木朗希（c）SANKEI ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦、ドジャースの佐々木朗希投手（23）が9回のマウンドに上がり、最速160キロをマークする圧巻の投球で三者凡退。2点リードを守り切り、チームの3連勝に貢献した。 試合後の会見では「しっかり技術に向き合った結果、今日は良い形で投げられた」と落ち着いた表情で振り返った。 前回登板では球速が落ち、制球にも苦しんだ佐々木だが、