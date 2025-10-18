佐々木朗希（c）SANKEI ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦でドジャースの佐々木朗希投手（23）が9回に登板。最速160キロを計測する力強い投球で三者凡退に抑え、ポストシーズン3セーブ目を記録した。 前回登板での不調から見事に立て直した23歳右腕は、「気持ちではなく技術に向き合った結果」と冷静に語り、着実な修正力と成長を示した。試合後の会見では、フォーム修正や精神的成長につい