今回は、娘に迷惑をかけまくる「ヤバい毒母」と絶縁した話を紹介します。「これ以上お母さんを助けられない…」「母は子供の頃から妹ばかりひいきし、私には異常に冷たかったです。父はそのぶん私を可愛がってくれたのですが、小3の頃亡くなってしまいました。父が亡くなった後、母の私への態度は悪化し、私は母から一刻も早く離れたくて高校卒業後、就職のため会社の寮に住むことにしました。ただ母は、私と離れた後も度々私に電