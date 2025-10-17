「H&M」がベルギー出身のファッションデザイナー グレン・マーティンス（Glenn Martens）とのコラボレーションを10月30日に発売する。ウィメンズ、メンズ、ユニセックス、アクセサリーのラインナップを展開し、H&M渋谷・新宿店および公式オンラインストアで限定販売。発売に先立ち、キャンペーンヴィジュアルおよび、アイテムと価格が公開された。 【画像をもっと見る】 コラボプロジェクトはマーティンスが「メ