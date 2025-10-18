●今週の業種別騰落率ランキング ※10月17日終値の10月10日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：16 業種値下がり：17 業種 東証プライム：1610銘柄値上がり： 722 銘柄値下がり： 851 銘柄変わらず他：37 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 小売業(0277) +2.48 イオン 、サイゼリヤ 、良品計画