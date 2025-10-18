サミーネットワークスは、サミー公式グッズショップの“サミー商店オンライン”にて「e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC」グッズの販売を開始した。■e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONICTシャツ(ミニキャラ)販売価格：5,000円(税込)■e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONICTシャツ(名言)販売価格：5,000円(税込)■e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC木製お守り販売価格：1,100円(税込)■e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONICアクリルカード販売価格