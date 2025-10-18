イギリスのチャールズ国王の弟、アンドルー王子は17日、公爵号などすべての称号を今後は使用しないと発表しました。現地メディアは、エプスタイン事件に関わる性的虐待疑惑を報じていますが、王子は一貫して否認しています。アンドルー王子は17日、声明で「国王陛下、そして家族と協議した結果、私に対する告発が国王陛下や王室の務めの妨げになっていると判断した」と述べ、「家族と国家への責務を最優先する」と強調しました。そ