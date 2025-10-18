米Appleは10月17日（現地時間）、Formula 1（F1）との間で、米国における5年間の独占的な放送パートナーシップを締結したと発表した。これにより、2026年シーズンから米国でF1全レースが、Appleのストリーミングサービス「Apple TV」で独占的に配信されることになる。Appleは米国において、F1シーズンの全プラクティス（練習走行）、予選、スプリントセッション、そしてグランプリ（決勝）レースのすべてを配信できる。一部のレー