「彼のことが好きでたまらないのにうまくいかない…」と感じているなら、無意識のうちに“愛情の押しつけ”になっていないかを振り返ってみましょう。相手のことを大切に思うほど、つい相手の自由を奪ってしまうことがあるからです。そこで今回は、彼のことを本気で愛しているなら“しない方”がいいことを紹介します。「どうして連絡くれないの？」と詰める好きだからこそ気になる、連絡の頻度。でも、「どうして連絡してくれない