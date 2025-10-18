1964（昭和39）年10月1日、世界初の超高速鉄道として開業した東海道新幹線。夢の超特急ひかり号は、東京駅と新大阪駅を4時間で結び、在来線を走ったお召列車が7時間を要したことに比すれば、大躍進であった。現在は、さらに時間が短縮され2時間30分で結ぶ。こうした時短は、人々の時間軸に大きな影響を与え、昭和天皇をはじめとする皇室の方々の移動スケジュールにも“ゆとり”をもたらした。2025（令和7）年10月1日で開業から61周