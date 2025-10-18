【ロンドン１７日＝大西健太】大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）が１７日、ロイヤル・アルバート・ホールで３日目を迎えた。幕内・豪ノ山（武隈）は、同・熱海富士（伊勢ケ浜）を寄り切って、２勝目を挙げた。現地実況では「ブルドーザー」と紹介されていることを聞き、「いい意味ですかね。馬力があって言ってくれているのかな」と笑顔で話した。英国のファンへ「引き続き自分の相撲を見てもらえれば」と意気込んだ。