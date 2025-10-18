女子ゴルフ・富士通レディース女子ゴルフの国内ツアー・富士通レディース2025が17日、千葉・東急セブンハンドレッドC（6697ヤード、パー72）で開幕。2週連続の国内ツアー参戦となる渋野日向子（サントリー）は7バーディー、1ボギーの66で回り、6アンダーの首位発進を決めた。6番パー4ではスーパーショットが炸裂。会場を沸かせた場面に反響が広がった。圧巻の一打だった。1番、2番と連続バーディーを奪って迎えた6番パー4、ラ