声優の平野綾が17日、自身のインスタグラムを更新。韓国の大スターとの２ショットを公開した。 【写真】国境を越えたレアな２ショット 「《日韓交流おまつり》のステージが終わった後、なんとなんと！韓国の大スター元東方神起であり、ミュージカル俳優のキム・ジュンスさんのコンサート最終日にお邪魔し、ご挨拶させていたました！」と投稿。韓国で出演したステージ後だったようで