アゴダ（Agoda）は、会員プログラムのAgodaVIPに、「VIP Diamond」ステータスを追加した。これまでは4つの会員資格を提供しており、「VIP Diamond」は最高ステータスとなる。過去2年間以内に15回の予約かつ1,500米ドルの利用で獲得できる。最大25％オフなどの「VIP Platinum」の特典に加え、優先カスタマーサポートと期間限定特典を追加提供する。