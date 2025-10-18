All About ニュース編集部では、2025年10月7〜9日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「大学のイメージ」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、「実績のある卒業生が多い」と思う日本の大学ランキングの結果をご紹介します。【14位までの全ランキング結果を見る】2位：京都大学／134票2位は、京都大学。今年のノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった坂口志文さん、化学賞の北川進さんがいずれも京都大学