銀一は、スマートフォン向けのワイヤレスマイク「ワイヤレスマイクロ」向けに、10月24日より鮮やかな新色を追加する。販売価格は2万2000円。 追加されるカラーは「レッド」、「オレンジ」、「ブルー」で、ケースの充電端子はUSB Type-C。既に販売中の「ブラック」、「ホワイト」とあわせて、全5色展開となる。 送信機は2台で、ケースから取り出すと自動的に起動して受信機とペアリ