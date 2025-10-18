今日18日(土)は、全国的に天気は下り坂です。西日本や北海道ではすでに雨の降っている所もありますが、このあとは日本海側から雨の範囲が広がるでしょう。特に午後は活発な雨雲が通過し、局地的に激しい雨が降る見込みです。九州北部では、今夜はじめ頃にかけて、落雷や激しい突風、急な強い雨にご注意ください。また、北陸では、今日18日(土)夕方から明日19日(日)明け方にかけて、大雨になるおそれがあります。土砂災害や低い土地