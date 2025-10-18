ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が18日までに自身のXを更新。リサイクルが楽しくなる工夫を紹介した。滝沢は「紙パックをリサイクルに出している方だけがこれを見ています」とし紙パックを開くと「リサイクルありがとう」の文字が書かれている写真をアップ。「リサイクルをしようとしないと飲み口とは逆の口を開けることないので、見る機会がありませんが、ニクい演出があります」とし