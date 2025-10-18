今季限りで退任するＤｅＮＡの三浦大輔監督が１８日、自身のインスタグラムに新規投稿。ＣＳの舞台となった関西から横浜へ戻る新幹線の車中で自撮りした写真をアップし、ファンへ感謝のメッセージを伝えた。白のＴシャツにメガネスタイルの指揮官。「たくさんの応援ありがとうございました！感謝です！横浜へ帰ります！ヨ・ロ・シ・ク！！」とつづった。投稿直後からコメント欄にはファンの思いが殺到。「５年間走り抜けて来