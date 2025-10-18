米大リーグのポストシーズンは１７日（日本時間１８日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）のドジャース（西地区１位）―ブルワーズ（中地区１位）第４戦がロサンゼルスで行われる。スタメンが発表され、大谷翔平は先発投手兼１番指名打者（ＤＨ）で出場する。ブルワーズの先発投手は、左腕キンタナ。大谷は７月に３４号を放っている。試合開始は日本時間午前９時３８分の予定。（デジタル編集部）３連勝でリーグ連覇に