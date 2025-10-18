若元春（下）を下す大の里＝ロンドン（共同）【ロンドン共同】大相撲のロンドン公演3日目は17日、ロイヤル・アルバート・ホールで行われ、両横綱は大の里が若元春を、豊昇龍が金峰山を退けて3連勝とした。高安、安青錦の両小結も3連勝。関脇勢は霧島が2勝目を挙げ、若隆景は2敗目を喫した。勝ちっ放しは平幕翔猿を含めて5人となった。公演は19日まで行われ、5日間の成績で優勝を争う。金峰山（手前）を下す豊昇龍＝ロンドン（