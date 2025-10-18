タレント・杉浦太陽（44）の妻で、タレントの辻希美（38）が18日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。午前3時半に長男・青空さん（14）のお弁当を作る様子を公開し、「本当に凄い」「尊敬でしかない」と反響を呼んでいる。【動画】午前3時半から長男のお弁当を作る辻希美動画は「※暗闇から失礼します」というテロップからスタート。8月に第5子となる次女・夢空ちゃん（ゆめあ／0）を出産したばかりの辻は、抱っこしながら