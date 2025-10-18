＜ECCレディス最終日◇17日◇北六甲カントリー倶楽部 東コース（兵庫県）◇6502ヤード・パー72＞思いは通じる。黄金世代のルーキー、中地萌が11番パー4で鮮やかなイーグルを決めた。残り100ヤードを48度のウェッジでピン奥1メートルに落とすと、ボールはバックスピンでカップイン。4つのバーディに、ボギーも4つと出入りの激しいゴルフとなったが、この一打が効いて「70」。トータル8アンダーで2試合前の「中国新聞ちゅーピーレ