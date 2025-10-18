＜日本オープン2日目◇17日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞先週、日本開催の米ツアー「ベイカレントクラシック」は、河本力にとって特別な一戦だった。開催コースの横浜カントリークラブは、自身のホームコース。しかし結果は4日間トータル10オーバーで、出場78人中77位に終わった。【写真】米ツアーのトレンド？マスターズ覇者もミニドライバー愛用！「すごく気合いも入っていたし、頑張ろうという中