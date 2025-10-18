＜富士通レディース初日◇17日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞月の「大東建託・いい部屋ネットレディス」以来、約3カ月ぶりの日本ツアー。西村優菜にとって、この千葉での第1ラウンドは感じていた自信をさらに深める18ホールになった。【写真】西村優菜がドレスアップしました3番でボギーが先に来ても、すぐさま4番でバーディを奪って取り返す。6番で再びスコアを落としても、7番でバーディを決