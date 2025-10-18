「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）阪神がＤｅＮＡに完封勝利。３連勝にアドバンテージの１勝を含み、無傷で日本シリーズ進出を決めた。初回に佐藤輝が決勝の先制３ラン。阪神の元監督、藤田平氏（７７）は今季を象徴する４番の打撃を称賛した。◇◇佐藤輝が初回に放った先制３ランは今年の進化を象徴する打撃だった。本塁打を放つ前、初回１死の守備では桑原の