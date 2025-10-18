10月3日、新潟県長岡市蓬平町で崖下に落ちた車の中から65歳の男性が見つかりましたが、男性はその場で死亡が確認されました。死因は窒息死でした。死亡が確認されたのは、長岡市山古志に住むパート従業員・佐藤一男さん(65)です。10月3日正午ごろ、長岡市蓬平町の私道で通行人が崖下に落ちている軽自動車を見つけ、その後、長岡署へ通報。臨場した警察官が現場を確認した結果、車内から佐藤さんが見つかりましたが、その場で