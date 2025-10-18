【その他の画像・動画等を元記事で観る】2025年12月26日(金)に公開される劇場アニメーション「この本を盗む者は」の主題歌に、YUKIの新曲「Share」が起用されることが決定した。YUKIにとって「Share」は、2024年6月にリリースされたアルバム以来、約1年半ぶりとなる待望の新曲。12月17日にCDシングルとしてリリースされる。初回仕様盤は紙ジャケット仕様に加え、オリジナルステッカーを封入した特別パッケージとなっている。2021年